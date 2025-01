Estrella passou por cirurgia no joelho direito no meio do ano passado - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 16/01/2025 15:15

Rio - Uma das promessas do Vasco, Estrella ainda não tem prazo para retornar aos gramados. O jovem, de 20 anos, passou por uma cirurgia no joelho direito em junho do ano passado, mas a lesão foi agravada por uma alteração anatômica congênita. Segundo o "ge', o clube trata a situação com cautela e não pretende pular etapas.

Estrella travou o joelho direito durante uma partida contra o Botafogo, no dia 29 de junho do ano passado, e passou por cirurgia. Na reapresentação do elenco, o jogador estava sentindo um inchaço, mas o caso foi resolvido. Porém, na última semana ele alegou um incômodo na região, mas as queixas foram consideradas "normais" no processo de recuperação.

O jovem passou por um exame de ressonância, que mostrou que o joelho está curado. Porém, o caso foi considerado complexo por conta da alteração anatômica congênita e, por isso, o Vasco não vê necessidade de pular etapas e acelerar o processo de recuperação. Assim, Estrella não tem prazo para retornar aos gramados em 2025.

O Vasco conta com nomes como Coutinho e Payet para a posição. O Cruz-Maltino estreou na temporada com empate com o Nova Iguaçu por 1 a 1 e volta a campo nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Bangu, em São Januário, pela 2ª rodada da Taça Guanabara.