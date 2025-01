Bruno Lopes em ação durante Vasco x Bangu - Jorge Rodrigues/AGIF/Estadão Conteúdo

Bruno Lopes em ação durante Vasco x BanguJorge Rodrigues/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 16/01/2025 23:35

Rio - O Vasco empatou com o Bangu por 0 a 0 em São Januário, na noite desta quinta-feira (16), pela segunda rodada da Taça Guanabara. Depois de um primeiro tempo de pouca emoção, Ramon Lima promoveu mudanças para a etapa complementar. Com as mexidas, o Cruz-Maltino passou a ter o controle da partida, mas não conseguiu balançar as redes para sair de campo com os três pontos. Na reta final, Jair ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.

O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo, às 19h, para enfrentar o Boavista no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Já o Bangu recebe o Volta Redonda em Moça Bonita no mesmo dia, mas a partir das 20h.

O jogo

Vasco e Bangu fizeram um primeiro tempo de pouca emoção em São Januário. Não por acaso, a primeira boa chance da partida veio por volta dos 30 minutos, quando Vitinho fez jogada individual pelo lado esquerdo, invadiu a área e bateu forte. Entretanto, o estreante Daniel Fuzato estava bem posicionado espalmou com segurança.

O lance até fez o Vasco acordar. O Cruz-Maltino chegou com perigo na bola aérea duas vezes depois da chegada do Bangu. Na primeira, Paulinho cruzou para GB, que se esticou todo, mas não alcançou a bola. O goleiro já estava vendido no lance. Pouco depois, Luiz Gustavo subiu sozinho para cabecear, mas Victor Brasil fez boa defesa. Passado esse momento, porém, não voltou a incomodar.

Para o segundo tempo, o técnico Ramon Lima mexeu no meio-campo ao promover as entradas de Jair, Maxime Dominguez e Paulinho Paula, que fazem parte do elenco principal. A mexida surtiu efeito, e o Cruz-Maltino passou a ter o controle da partida, o que não aconteceu na primeira etapa.

Logo aos seis minutos, o Vasco passou muito perto de abrir o placar. Jair descolou lindo passe para Maxime Dominguez, que estava dentro da área. O suíço, por sua vez, serviu Bruno Lopes. O camisa 7 ficou de frente para Victor Brasil, mas o goleiro fez grande defesa com os pés.

Maxime Dominguez, aliás, foi um dos destaques do segundo tempo. Ele buscou o jogo desde que entrou e participou de alguns lances de perigo do Gigante da Colina.

Já na reta final de partida, a melhor chance apareceu. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, GB conseguiu o cabeceio, e a bola bateu na mão do adversário. O árbitro não teve dúvidas e assinalou o pênalti. Jair foi para a cobrança, mas parou em Victor Brasil, que defendeu.

Vasco até pressionou no segundo tempo, mas não saiu do zero com o Bangu - Fernando Silva / Bangu

Ficha técnica

Vasco x Bangu



Data e hora: 16/1/2025, às 21h30

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza



Cartões amarelos: Serginho (VAS) / Moretti e João Felipe (BAN)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

VASCO (Técnico: Ramon Lima)

Daniel Fuzato; Paulinho, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luis; Zé Gabriel (Jair, Intervalo), De Lucca (Maxime Dominguez, Intervalo) e JP (Paulinho Paula, Intervalo); Serginho (Andrey, 40'/2ºT), Bruno Lopes (Jean David, 21'/2ºT) e GB.

BANGU (Técnico: Júnior Martins)

Victor Brasil; Hygor, Kevem (Admilton, 24'/2ºT), Yuri Garcia e Vitinho; André Castro, Raphael Augusto (Léo Pedro, 32'/2ºT), Moretti (João Felipe, 14'/2ºT) e Lucas Nathan (Ruan, 24'/2ºT); Macário (Fabinho Polhão, 14'/2ºT) e Rafael Carioca.