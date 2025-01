São Januário é a casa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/01/2025 12:30 | Atualizado 18/01/2025 12:41

Rio - O Conselho Deliberativo do Vasco cobra explicações sobre os critérios do acordo para pagamento de dívidas trabalhistas. O presidente João Riche enviou nesta sexta-feira (17) uma carta assinada por 75 associados ao presidente da Assembleia Geral, Alan Belaciano.

O movimentou começou após o engenheiro José Américo comparar os planos de pagamentos de dívidas trabalhistas do Vasco com de outros clubes. Segundo o levantamento, feito com parâmetro praticado em processos semelhantes de recuperação judicial, o Cruz-Maltino deveria economizar R$ 144 milhões.

Os cálculos foram feitos sem descontos para acordos com credores que têm saldo até 150 salários mínimos (em torno de R$ 211 mil) e com desconto de 75% para saldos acima destes valores. No plano apresentado pelo Vasco, o clube calculava economia de R$ 100 milhões pelo limite de pagamento de R$ 5 milhões.

O ofício foi enviado em cópia para o presidente Pedrinho, os presidentes de conselhos Luis Manoel Rebelo Fernandes (Beneméritos), João Marcos Amorim (Conselho Fiscal) e os vice-presidentes Felipe Carregal Sztajnbok (vice-presidente jurídico) e a Manoel Cordeiro Silva Filho (presidente do Conselho de Governança, Integridade e Compliance).