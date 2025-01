Victor Brasil foi o herói do empate sem gols entre Vasco e Bangu, em São Januário, pela 2ª rodada do Carioca - Allan Pereira / Bangu AC

Publicado 17/01/2025 14:42

Rio - Victor Brasil foi o grande nome do empate sem gols entre Vasco e Bangu, nesta quinta-feira (16), em São Januário, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O goleiro alvirrubro defendeu a cobrança de pênalti de Jair nos minutos finais da partida, além de brilhar com defesas difíceis para garantir o zero no placar.

Após a partida, Victor Brasil se emocionou. O goleiro, de 32 anos, chegou a se aposentar no fim de 2023 para se dedicar na criação do filho recém-nascido. Quase um ano depois, recebeu a ligação do Bangu para retornar aos gramados, e teve o apoio da mulher para aceitar a proposta.

"Me perguntaram se eu estava pronto antes do jogo. Eu estava pronto há 150 dias. Tenho uma história por trás disso. Em novembro de 2023, eu tinha decidido parar. Joguei muito a segunda divisão do Sul, era meu nicho. Eu tive um filho e decidi com a minha esposa que não dava para ficar despencando para lá e para cá. Um pai tem que estar presente", disse.

Victor Brasil fez sete defesas contra o Vasco, incluindo a cobrança de pênalti de Jair. Das sete ações, três foram dentro da área. Ao todo, o Cruz-Maltino deu oito de 12 finalizações dentro da área do Bangu. Apesar de toda a dificuldade antes e durante o jogo, o goleiro resistiu com uma grande atuação.

"Eu tinha parado em novembro de 2023 e ganhei 16 quilos. O telefone tocou na metade de 2024, mas não queria atender. Minha esposa mandou atender. Era o Bangu. Eles me colocaram de volta no caminho que eu tinha que estar. Perdi em um mês sete ou oito quilos. Foi um trabalho muito bem feito. Isso aqui foi mágico para mim. Primeira oportunidade contra um grande do Rio. Estava pronto e preparado", afirmou.