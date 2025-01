Bruno Guimarães marcou, mas o Newcastle foi goleado pelo Bournemouth no Inglês - Oli Scarff / AFP

Publicado 18/01/2025 15:53

Rio - O Bournemouth surpreendeu o Newcastle. Jogando fora de casa, o time do litoral sul da Inglaterra goleou os donos da casa por 4 a 1, neste sábado (18), no St. James Park, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro Bruno Guimarães chegou a marcar, mas o destaque do jogo foi Kluivert, que fez três gols — Kerkez completou o placar.

Kluivert abriu o placar aos cinco minutos, mas o Newcastle reagiu e empatou com Bruno Guimarães, aos 24. O time da casa, no entanto, cometeu muitos erros e não conseguiu se encontrar, e voltou a ficar atrás no marcador aos 44 do primeiro tempo, quando o holandês balançou as redes novamente. Na etapa final, o Bournemouth marcou duas vezes nos acréscimos, com Kluivert aos 47 e Kerkez aos 51.

Com a vitória, o Bournemouth subiu para a sexta colocação, com 37 pontos. Já o Newcastle segue em quarto lugar, com 38. Na próxima rodada, o Newcastle enfrenta o lanterna Southampton, fora de casa, no sábado (25), às 12h (de Brasília). Já o Bournemouth recebe o Nottingham Forest, no mesmo dia e horário.