Makhachev vai defender o cinturão dos leves contra Moicano no UFC 311 (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Publicado 18/01/2025 17:00

O primeiro card numerado do Ultimate em 2025, o UFC 311, sofreu um grande impacto a pouco mais de 24 horas para o show. Arman Tsarukyan, desafiante ao título dos leves do campeão Islam Makhachev, precisou deixar o card por conta de uma lesão nas costas e abriu caminho para o brasileiro Renato Moicano. O décimo colocado do ranking topou o desafio e vai fazer a nova luta principal da edição em Los Angeles (EUA).



O card vai contar ainda com outra disputa de cinturão. Merab Dvalishvili vai defender o posto de campeão dos galos pela primeira vez e o adversário será Umar Nurmagomedov. O Esquadrão Brasileiro estará em peso no UFC 311 com Jailton Malhadinho, Raoni Barcelos, Diego Ferreira e Karol Rosa.

Vivendo seu auge na carreira, aos 35 anos, Renato Moicano (25v-5d-1e) embalou uma sequência de quatro vitórias seguidas e chegou ao Top 10 dos leves. O brasileiro iria enfrentar Beneil Dariush no UFC 311, em busca de se aproximar ainda mais de uma disputa de cinturão. Mas com a lesão de Tsarukyan, seu parceiro de time na American Top Team, "Money" ganhou o cobiçado title shot e disponta como zebra nas casas de apostas.Islam Makhachev (26v-1e) é um sólido campeão dentro dos leves. O russo vai para a sua quarta defesa de título e até o momento não sofreu qualquer ameaça. O dono do cinturão conquistou a coroa na disputa contra Charles do Bronx, depois realizou as defesas contra Alexander Volkanovski (duas vezes) e Dustin Poirier. No geral, dentro da companhia, são impressionantes 14 vitórias seguidas.No co-main event, Merab Dvalishvili (18v-4d) vai realizar a primeira defesa de título nos galos. Dono de 11 triunfos seguidos, "Machine" conquistou o cinturão em setembro de 2024, quando superou Sean O'Malley. O desafiante é uma das grandes promessas russas do UFC, o invicto Umar Nurmagomedov (18-0). Dentro do UFC, "Eagle Young" soma seis vitórias até aqui.Merab Dvalishvili vai defender o título dos galos contra Umar Nurmagomedov no co-main event (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)Apesar de não estar presente no card deste sábado (18), Alex Poatan, campeão dos meio-pesados, foi um nome bem falado em Los Angeles (EUA). Dois dos desafiantes superados pelo brasileiro em 2024 vão se enfrentar: Jamahal Hill (12v-2d) e Jiri Prochazka (30v-5d-1e). O vencedor vai voltar entrar no radar pelo title shot.Promovido ao card principal após as mudanças de última hora, Jailton Malhadinho (21v-3d) vai em busca da segunda vitória seguida e encara Serghei Spivac (17v-4d). Já nas lutas preliminares, Raoni Barcelos (18v-5d) retorna ao octógono após quase um ano e quer embalar o segundo triunfo. O carioca terá pela frente o invicto Payton Talbott (9v-0d) nos galos.Já nos leves, Diego Ferreira (19v-5d) quer a terceira vitória em sequência na categoria e para isso vai precisar superar Grant Dawson (22v-2d-1e). A primeira brasileira a entrar em ação no UFC 311 será Karol Rosa. A peso-galo quer manter o caminho das vitórias diante da argentina Ailín Perez (11v-2d).O UFC 311 terá início a partir das 20h (horário de Brasília), com o card preliminar. As lutas principais terão pontapé às 00h. O evento terá transmissão das primeiras lutas disponíveis no YouTube do UFC Brasil, mas para acompanhar o show na íntegra apenas no Fight Pass, o serviço de streaming do Ultimate.Peso-leve (até 70,3 Kg): Islam Makhachev x Renato MoicanoPeso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Umar NurmagomedovPeso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka x Jamahal HillPeso-pesado (até 120,2 Kg): Jailton Malhadinho x Serghei SpivacPeso-médio (até 83,9 Kg): Kevin Holland x Reinier de RidderPeso-galo (até 61,2 Kg): Payton Talbott x Raoni BarcelosPeso meio-pesado (até 92,9 Kg): Bogdan Guskov x Billy ElekanaPeso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Diego FerreiraPeso-médio (até 83,9 Kg): Zachary Reese x Azamat BekoevPeso-galo (até 61,2 Kg): Karol Rosa x Ailin PerezPeso-galo (até 61,2 Kg): Rinya Nakamura x Muin GafurovPeso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Turcios x Benardo SopajPeso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter