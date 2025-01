Artur, do Zenit, se destacou por Palmeiras e Red Bull Bragantino - Reprodução

Artur, do Zenit, se destacou por Palmeiras e Red Bull BragantinoReprodução

Publicado 19/01/2025 20:03

Rio - O Botafogo acertou a contratação do quarto reforço para a temporada de 2025. O Alvinegro chegou a um acordo com o Zenit, da Rússia, para contratar o atacante Artur. Segundo o "ge", o clube vai adquirir 80% dos direitos econômicos por 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual).

Artur é esperado no Rio de Janeiro nesta próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o Botafogo. Com passagens por Palmeiras, Bahia e Bragantino, o jogador foi comprado pelo Zenit, em 2024, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na época), além de 3 milhões de euros em bônus.



Com as saídas de Luiz Henrique e Júnior Santos, o Botafogo voltou ao mercado em busca de reforços para a ponta direita. Artur é a quarta contratação do alvinegro para a temporada. Além dele, também chegaram o goleiro Léo Linck, o zagueiro Jair e o volante Wendel, também do Zenit.

No futebol russo, Artur disputou 35 jogos, marcou sete gols e contribuiu com cinco assistências. No Botafogo, ele terá a função de substituir nomes que foram decisivos na campanha do título da Libertadores e Brasileirão de 2024.