Wendel deve ser o novo reforço do Botafogo para 2025 - Divulgação/Zenit

Wendel deve ser o novo reforço do Botafogo para 2025Divulgação/Zenit

Publicado 20/01/2025 08:44

Rio - O Botafogo deixou engatilhada a contratação do volante Wendel, do Zenit, da Rússia, mas luta para que sua chegada seja o quanto antes. A diretoria da SAF negocia com o clube russo a antecipação do acordo, inicialmente firmado para liberação somente no mês de junho.

Wendel já escancarou desejo de retornar ao futebol brasileiro e também luta junto ao Zenit para assinar logo com o Botafogo e se mudar para o Rio de Janeiro. Seu atual clube, no entanto, tendo em vista a luta pelo título do campeonato local, dificulta.

O volante é titular e tratado como peça-chave no elenco. A temporada está paralisada devido ao rigoroso inverno, e o Zenit só volta a campo no dia 4/2, contra o CSKA. Enquanto isso, o time segue em preparação em Doha, no Catar.

O Zenit já aceitou a proposta do Botafogo e Wendel havia entrado em acordo quanto aos salários na última semana. Apesar das negociações para antecipar o retorno, o Glorioso vê que as condições impostas pelos russos são válidas tendo em vista a dificuldade nas conversas nos últimos anos.