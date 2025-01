Luiz Henrique foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/01/2025 22:43

Rio - A história de Luiz Henrique no Botafogo chegou de vez ao fim. O atacante já está a caminho de Doha, no Catar, onde se apresentará para iniciar a pré-temporada junto ao elenco do Zenit, da Rússia.

O ídolo alvinegro embarcou na noite do último sábado (18). Nos últimos dias, ele se despediu de amigos e familiares e manteve a forma física com a ajuda de um preparador físico particular.

O negócio com os russos por Luiz Henrique deve ultrapassar a casa dos 35 milhões de euros (R$ 218,4 milhões, na cotação atual). Inicialmente, o atacante iria para o Lyon, algo pré-acordado com John Textor na época de sua contratação, mas os planos mudaram com o interesse de outros times europeus.



No começo de 2024, o Botafogo desembolsou 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 100 milhões) pela contratação de Luiz Henrique junto ao Real Betis. A passagem do atacante pelo Alvinegro foi um sucesso, com direito aos títulos da Libertadores e do Brasileiro sendo o principal jogador do time, além de convocações para a seleção brasileira.