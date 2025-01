Familiares, amigos e fãs compareceram ao velório de Léo Batista em General Severiano, nesta segunda-feira (20) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/01/2025 17:30

Rio - O velório de Léo Batista foi marcado por emoção e reuniu familiares, amigos e fãs, nesta segunda-feira (20), em General Severiano. Ícone do jornalismo brasileiro, o dono da "voz marcante" morreu neste último domingo (19), aos 92 anos , em decorrência de um câncer no pâncreas. Ele estava internado desde o dia 6 de janeiro, no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As filhas Cláudia e Mônica Batista estiveram presentes no velório. Jornalistas da TV Globo como Alex Escobar, Tino Marcos e Renato Ribeiro também compareceram. Mylena Ciribelli foi outra figura conhecida presente e, a pedido da família, fez um discurso de agradecimento. A cerimônia terminou às 16h30 (de Brasília), quando uma bandeira do Botafogo, o clube do coração de Léo Batista, foi colocada sob o caixão.

O enterro será realizado em cerimônia fechada, apenas para familiares e amigos próximos. A família não revelou detalhes sobre o local e horário.

Figura histórica da TV Globo, emissora que trabalhou por mais de 50 anos, Léo Batista iniciou a trajetória na comunicação aos 15 anos, em um serviço de alto-falantes a convite de um primo, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Em 1952, ele foi para a Rádio Globo. Ele migrou para a televisão em 1955, na extinta TV Rio, e chegou à Rede Globo em 1970.

Na Rede Globo, Léo Batista foi responsável por criar o "Globo Esporte", em 1978, e participou da cobertura de Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Ele também apresentou programas como "Esporte Espetacular" e teve participações em apresentações do "Jornal Nacional", "Globo Rural" e "Fantástico", além de ajudar na criação do "Jornal Hoje".

Léo Batista foi casado por seis décadas com Leyla Chavantes Belinaso. A mulher do jornalista morreu em 2022, aos 84 anos, após se afogar em uma piscina da residência em que os dois viviam no Rio de Janeiro. O casal teve duas filhas: Cláudia e Mônica Batista.