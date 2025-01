Alex Escobar esteve no velório de Léo Batista, em General Severiano. Familiares, amigos e fãs compareceram e se despediram - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/01/2025 15:29

"Um fenômeno, mestre, um cara que conseguiu se manter relevante por 70 anos de profissão. Bom, quem é que consegue isso? Num mundo que muda tão rapidamente, o Léo conseguiu por 70 anos ser atual e relevante. O que ele fazia hoje, no Globo Esporte, era quase um papel de 'influencer'. E fazia bem demais. Coisa que ele nunca tinha feito na carreira", disse Escobar, ao O DIA.

Léo Batista não era só um exímio comunicador - um dos maiores da história. Do lado pessoal, a calma e a vontade de sempre elogiar e apoiar um companheiro faziam dele um mestre. No estúdio ou não, sempre a mesma forma de mostrar o companheirismo, como destacou Alex Escobar.

"Não sei se a gente vai ter outro como ele nesse sentido. Um dos maiores comunicadores do país. Como amigo, um cara simples, acolhedor, não tinha uma atitude de cima para baixo. Mesmo quando eu entrei na Globo, ele era um cara super tranquilo. Não era de dar conselhos, era mais de botar para cima. 'Muito bom que você fez ontem. Você é bom pra caramba'. Aí eu falava: 'Bom é o senhor. O senhor é o mestre Léo Batista'. A gente teve essa convivência gostosa, bonita, de amigos verdadeiros, por 16 anos. Só tenho a agradecer. Hoje eu cheguei perto dele aqui, eu só agradeci a Deus e a ele por tanto tempo tempo de uma relação tão bonita."

"Tapete vermelho para Léo Batista!". Uma das frases mais icônicas do Globo Esporte, programa das tardes da Globo de segunda a sábado, às 13h, era uma reverência a quem criou e comandou por muitos anos uma das principais programações da grade da casa. Ele fez sua última participação no dia 26 de dezembro de 2024, falando sobre esportes que estarão nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Escobar explicou a origem da expressão.

"O Léo começou a fazer participações, ele fazia um Globo Esporte aos sábados, e depois decidiu-se que seria mais legal ele fazer participações durante a semana no Globo Esporte. Ele começou com o 'Canal do Seu Léo', que era tipo um canalzinho mesmo de Youtube, e fazia bem demais. Mas depois ele começou a fazer o quadro do jeito que era até dezembro. Quando começou essa forma de fazer, a gente teve a iniciativa de estender o tapete vermelho porque 'vem aí a participação do Léo Batista no Globo Esporte'. Ele é o grande Léo Batista, então era 'agora a gente vai estender o tapete vermelho pro mestre Léo Batista'. Ele fez isso uma vez, duas, pegou, virou vinheta e ele ficou 'felizão' por isso. Agradecia direto, o que não precisava, mas ele agradecia e o tapete vermelho está lá. Ninguém vai tirar e é só dele o resto da vida", finalizou Alex Escobar.