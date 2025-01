Madueke comemora gol do Chelsea - AFP

Publicado 20/01/2025 19:26

Disposto a colocar fim à má fase no Campeonato Inglês, o Chelsea foi para cima do ameaçado Wolverhampton e venceu por 3 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Stamford Bridge, em Londres. Assim, a equipe do técnico Enzo Maresca encerrou um jejum de cinco jogos pela competição - vinha de três empates e duas derrotas.

O resultado positivo no encerramento da 22ª rodada levou o conjunto azul aos 40 pontos na tabela, em quarto lugar, ultrapassando o Newcastle e o Manchester City, justamente o adversário da próxima jornada, no sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Já o Wolverhampton manteve os 16 pontos, em 17º, perto da zona de rebaixamento. Neste sábado, às 12h (de Brasília), a equipe amarela recebe o vice-líder Arsenal

Diante de um adversário que briga na parte de baixo na classificação, o Chelsea entrou em campo empenhado em sair com os três pontos e reduzir a distância para o líder Liverpool (50) A equipe da casa pressionou desde os primeiros minutos e, com boa movimentação, não tinha dificuldades para abrir espaços na defesa adversária, especialmente explorando as pontas.

Nicolas Jackson, Palmer e Reece James levaram perigo à meta do goleiro André Sá. Os anfitriões transformaram a superioridade em gol aos 25 minutos, quando Reece James finalizou da entrada da área, após escanteio da esquerda, a bola desviou na defesa e sobrou para Adarabioyo completar para o gol.

O tento reduziu o ímpeto do Chelsea, que recuou e possibilitou o avanço dos visitantes nos minutos finais. Nos acréscimos do primeiro tempo, Matheus Cunha cobrou escanteio fechado da esquerda, Robert Sánchez deixou a bola escapar de suas mãos e Doherty só empurrou para o gol, igualando o placar.

O time da casa voltou a controlar o jogo no segundo tempo, mas faltava criatividade e velocidade na evolução das jogadas. Aos 14 minutos, Cucurella recebeu o cruzamento da direita de Madueke e aproveitou a desatenção da defesa adversária para, sem marcação, dominar a bola e finalizar no canto de Sá: 2 a 1.

Desta vez, porém, o Chelsea não deu chance de reação para o time do técnico Vítor Pereira. Cinco minutos depois de os londrinos retomarem a vantagem, Palmer levantou a bola na área, em falta rente à linha de fundo, Chalobah escorou na segunda trave e Madueke mandou para a rede, de cabeça, praticamente em cima da linha.

Abatido, o Wolverhampton dependia dos lampejos individuais de Matheus Cunha para ameaçar Sánchez. O Chelsea, por sua vez, continuou com mais volume de jogo em busca do quarto gol. Jackson teve boas oportunidades para ampliar o marcador, mas teve um gol anulado por impedimento e errou uma finalização em frente ao gol. O merecido triunfo, porém, estava assegurado.