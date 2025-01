Ex-Flamengo, David Luiz é anunciado como reforço do Fortaleza

David Luiz foi campeão da Libertadores pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/01/2025 18:52

Rio - O Fortaleza anunciou, na tarde desta segunda-feira (20), a contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo. O jogador assinou contrato com o Leão até o fim de 2026.

A camisa do Fortaleza será a terceira de um clube brasileiro vestida por David Luiz, que foi revelado pelo Vitória. No Flamengo, o defensor foi peça importante nos títulos da Libertadores, em 2022, e da Copa do Brasil, em 2022 e no ano passado.

Na última temporada, David Luiz fez 36 jogos pelo Flamengo em 2024 e anotou três gols pelo Rubro-Negro. No fim do ano passado, ele foi informado que não teria seu contrato renovado pelo novo diretor de futebol do clube, José Boto.

Com uma carreira de sucesso, David atuou no futebol europeu por 14 anos. Por lá, defendeu clubes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal.