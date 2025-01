Festa inédita e merecida: Savarino, entre os demais jogadores alvinegros, segura a taça da Libertadores, que, em seguida, foi parar nas mãos de John Textor (no detalhe). O Botafogo chegou à Glória Eterna - ALEJANDRO PAGNI / AFP

Publicado 20/01/2025 21:30

Rio - A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou nesta segunda-feira (20) o ranking dos melhores clubes do mundo em 2024. O Real Madrid foi o primeiro colocado, seguido do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Atalanta, da Itália. Botafogo e Flamengo apareceram no top 10.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo ficou em quinto lugar com 339 pontos. Já o Flamengo, que ganhou a Copa do Brasil, foi o oitavo colocado com 308 pontos. Ambos foram os únicos da América do Sul no top 10, que conta com oito representantes europeus. Vice-campeão da Libertadores, o Atlético-MG ficou em 13º lugar.

Líder do ranking, o Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e o Intercontinental em 2024. Já Bayer Leverkusen foi campeão alemão e vice-campeão da Liga Europa, sendo superado pela Atalanta, que ficou em terceiro lugar. O time italiano perdeu a Supercopa da Europa para o Real Madrid.

Veja o top 10 da IFFHS:

1º - Real Madrid (ESP): 441 pontos

2º - Bayer Leverkusen (ALE): 384 pontos

3º - Atalanta (ITA): 380 pontos

4º - Liverpool (ING): 345 pontos

5º - Botafogo (BRA): 339 pontos

6º - Manchester City (ING): 327 pontos

7º - Barcelona (ESP): 324 pontos

8º - Flamengo (BRA): 308 pontos

9º - Atlético de Madrid (ESP): 304 pontos

10º - Borussia Dortmund (ALE): 298 pontos