Fábio Carille, técnico do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 20/01/2025 21:00 | Atualizado 20/01/2025 21:00

Rio - O elenco principal do Vasco vai estrear em 2025. O técnico Fabio Carille confirmou nesta segunda-feira (20) a volta dos principais jogadores na partida contra o Madureira, na quinta (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada da Taça Guanabara.

"Estou muito feliz de estrear no Vasco em um estado que tem muitos vascaínos. Vamos com nosso grupo principal para esse jogo. O apoio de vocês será muito importante, principalmente nesse início", disse o técnico Fabio Carille, que também fará sua estreia.

O Vasco jogou as três primeiras rodadas com time alternativo formado majoritariamente por jogadores da base e nomes que retornaram de empréstimo ou que estão fora dos planos para 2025. Sob o comando do técnico do sub-20, Ramon Lima, foram três empates.

Com a volta dos principais jogadores, o Vasco busca a primeira vitória para se aproximar dos líderes do Carioca. O Cruz-Maltino é o nono colocado com três pontos, à frente somente do Fluminense, com dois, e do Flamengo e Bangu, com apenas um.