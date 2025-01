Ramon Lima comandou o Vasco nas primeiras rodadas do Carioca - Matheus Lima / Vasco

Publicado 19/01/2025 22:04

Rio - O Vasco ficou no empate pela terceira rodada consecutiva do Carioca. O Cruz-Maltino empatou com o Boavista por 1 a 1, neste domingo (19), em Bacaxá , e frustrou a torcida mais uma vez. Ainda sem vencer no estadual, o técnico Ramon Lima, que foi escolhido para comandar as primeiras partidas, lamentou o novo tropeço e admitiu a sensação de "gosto amargo".

"Tivemos dois tempos distintos novamente. No segundo tempo fomos melhor, empatamos e tivemos chance de virar. Não mudamos a dinâmica. Queríamos repetir o que planejamos, mas não fizemos no primeiro tempo. Tivemos protagonismo (nos três jogos). Fica um gosto bem amargo porque poderiam ter sido três vitórias. Ficamos chateados de não deixar nove pontos", disse.

O Vasco saiu atrás no placar e precisou buscar o empate no segundo tempo. O gol da igualdade saiu aos 26 minutos, com o zagueiro Walace — que entrou no intervalo improvisado na lateral esquerda. Ramon Lima elogiou a atuação do jovem, de 20 anos, recém-chegado ao clube após passagem de destaque na base do Bangu.

"Walace é um jogador que veio do Bangu, a gente já tinha enfrentado ele algumas vezes. É um menino muito trabalhador, toda hora ele pede complemento, pós-treinos. É um jogador extremamente sério, trabalhador, é um jogador muito técnico. Está há pouco tempo no Vasco", afirmou.

Com o empate, o Vasco ocupa o nono lugar, com três pontos. Já o Boavista é o quinto colocado, com quatro. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, enquanto o Verdão recebe o Sampaio Corrêa, no mesmo dia, às 20h, em Bacaxá.