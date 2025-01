Matheus Uribe tem passagens pelo Porto e pelo América, do México - Reprodução / Instagram @matheus_uribe

Matheus Uribe tem passagens pelo Porto e pelo América, do MéxicoReprodução / Instagram @matheus_uribe

Publicado 19/01/2025 13:20

Rio - O Vasco esteve muito próximo de contratar um nome para seu meio-campo. Trata-se do colombiano Matheus Uribe, com passagens por Porto e América, do México. No entanto, por falta de dinheiro, as tratativas não foram concluídas.