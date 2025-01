Jogo foi pegado e de poucas chances para os dois lados em Bacaxá - João Gabriel Alves / Boavista

Publicado 19/01/2025 21:06

Rio - O Vasco segue sem vencer no Carioca. Ainda com time alternativo, o Cruz-Maltino empatou com o Boavista por 1 a 1, neste domingo (19), em Bacaxá, pela 3ª rodada da Taça Guanabara, e continua distante da zona de classificação para a fase final do estadual. O Verdão saiu na frente com direito a "lei do ex" de Zé Vitor no primeiro tempo, mas o time vascaíno buscou o empate na etapa final com Walace.

Foi o terceiro empate consecutivo do Vasco, que ocupa o nono lugar, com três pontos. Já o Boavista é o quinto colocado, com quatro. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, enquanto o Verdão recebe o Sampaio Corrêa, no mesmo dia, às 20h, em Bacaxá.

O jogo começou morno e com poucas emoções. O Vasco levou pouco perigo ao goleiro André Luiz durante o primeiro tempo e demonstrou falta de criatividade para encontrar espaços no ataque. Do outro lado, o Boavista também estava em ritmo lento, mas aproveitou a falha de Souza para abrir o placar aos 20 minutos, com Zé Vitor — que fez valer a lei do ex.

Já na etapa final, o Vasco mudou a postura e foi mais agressivo. Com as entradas de Puma Rodríguez e Sforza, o Cruz-Maltino pressionou o Boavista, principalmente nas investidas pela direita. Assim, o gol era questão de tempo e o empate saiu aos 26 minutos. Walace, que entrou no lugar de Victor Luís também no intervalo, aproveitou o cruzamento de Hugo Moura para estufar as redes.

Após sofrer o empate, o Boavista tentou mudar a tática. O técnico Caio Zanardi colocou nomes conhecidos do futebol carioca, como Erick Flores, e a partida ficou em aberta. Porém, a tentativa de buscar a vitória caiu por terra quando o zagueiro Xandão foi expulso aos 44 minutos. Assim, o Verdão, que não podia mais mexer na equipe, foi pressionado, mas o Vasco não conseguiu desempatar o placar em Bacaxá.

Boavista x Vasco

3ª rodada da Taça Guanabara

Data: 19/01/2025

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Boavista: André Luiz; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas; Caetano (Resende), Zé Mateus e Marthã (William Oliveira); Matheus Alessandro (Abner Vinícius), Raí (Erick Flores) e Zé Vitor (Gabriel Conceição). Técnico: Caio Zanardi

Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Souza, Luiz Gustavo e Victor Luís (Walace); Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jean David (Riquelme), Maxime Rodríguez (Andrey) e Bruno Lopes; Serginho (Sforza). Técnico: Ramon Lima

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Victor Abreu

VAR: Paulo Renato Coelho

Gols: Zé Vitor, aos 20' do 1ºT (1-0); Walace, aos 26' do 2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Raí (BVT); Sforza e Souza (VAS)

Cartões vermelhos: Xandão (BVT)