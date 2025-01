Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 e avançou à semifinal da Copinha - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 20/01/2025 00:25

Rio - O Vasco está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. O Cruz-Maltino foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, neste domingo (19), em Santo André, e ficou pelo caminho nas quartas de final da competição. Maior campeão, o Timão marcou com Gui Negão aos seis minutos do primeiro tempo.

O gol de Gui Negão logo no início da partida condicionou a partida. O Vasco precisou buscar o resultado e ficou exposto, dando chance para o Corinthians ampliar, mas Philipe Gabriel manteve o time carioca vivo. Na etapa final, foi a vez do goleiro Kauê, do Timão, brilhar e garantir a vitória dos paulistas.

Com a vitória, o Corinthians enfrentará o Grêmio, na quarta-feira (22), por uma vaga na decisão. O time gaúcho eliminou o Palmeiras e evitou o dérbi paulista na semifinal. Já do outro lado da chave, São Paulo e Criciúma vão se enfrentar na terça-feira, às 19h30, em Araraquara.