Lorran, do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/01/2025 19:53

Rio - O CSKA, da Rússia, fez uma nova proposta ao Flamengo para contratar o meia-atacante Lorran. Agora, os russos estão dispostos a pagar 8 milhões de euros (cerca de 50 milhões de reais) por 80% dos direitos do jovem de 18 anos. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Como o Flamengo é dono de apenas 70% do jogador, há conversas em andamento com o Madureira, que tem os outros 30%, para definir a divisão dos valores, caso o negócio seja fechado.



Atualmente, Lorran está no time alternativo do Flamengo que disputa as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Ele estendeu seu vínculo com o Fla até o fim de 2029, e sua multa rescisória agora é de 100 milhões de euros (R$ 613 milhões na cotação atual).