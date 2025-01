Flamengo X Nova Iguaçu - Campeonato Carioca 19/01/2025 - Paula Reis/Flamengo

Flamengo X Nova Iguaçu - Campeonato Carioca 19/01/2025Paula Reis/Flamengo

Publicado 20/01/2025 00:12

Rio - O Flamengo segue sem vencer no Carioca 2025. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1 , neste domingo (19), em São Luís (MA), pela 3ª rodada da Taça Guanabara, e aumentou o drama no início da competição. Após sair atrás no placar, o time comandado por Cleber dos Santos reagiu e buscou o empate, mas sofreu um gol de pênalti em meio ao bom momento. O treinador lamentou.

"Era o melhor momento da equipe. O time voltou melhor, mais organizado, trocou mais passes e conseguiu ser mais contundente na área do adversário. Quando fizemos o gol, ganhamos uma motivação a mais. Os atletas têm em mente de buscar a virada, mas infelizmente aconteceu (o pênalti). É mais difícil ter que remar novamente contra um placar adverso. Foi um grande lamento", disse.

Com a vitória, o Nova Iguaçu chegou a sete pontos e divide a liderança com o Maricá. Já o Flamengo, por sua vez, tem apenas um e ficou na penúltima colocação — a vitória do Volta Redonda sobre o Bangu evitou a lanterna. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Alvirrubro no duelo dos desesperados, em São Luís (MA).