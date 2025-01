Juninho, novo atacante do Flamengo - Reprodução/FlaTV+

Publicado 20/01/2025 13:26

Rio - Reforço cercado de expectativas para a temporada de 2025, o atacante Juninho trabalhou bastante no Ninho do Urubu enquanto o restante do elenco do Flamengo realizava pré-temporada nos Estados Unidos. O jogador, que também esteve na mira do Sevilla, da Espanha, comentou sobre a decisão de aceitar o retorno ao futebol brasileiro e revelou contatos importantes para o desfecho positivo.

"É muito difícil falar não para o Mengão. Querendo ou não, o aval do treinador é muito importante. Ainda mais sendo o Filipe, que todo mundo sabe a história como jogador, e agora como treinador também. Deu tudo certo. Muito feliz por estar aqui. Foi corrido para mim, exame médico e agora comecei a fazer os treinos. Ansioso para conhecer o resto do pessoal, já conheci algumas pessoas. Feliz e contente de estar aqui", disse, em entrevista à "FlaTV+".

Além do comandante da equipe, um antigo companheiro dos tempos de categorias de base também entrou em contato e pode auxiliar ainda mais no processo de readaptação de Juninho, que está fora do país desde 2019: o zagueiro Léo Pereira, com quem jogou junto no Athletico-PR.

"O Léo me mandou mensagem. Eu conheço ele há muitos anos. Ele teve sucesso aqui (no Flamengo), no Athletico. Por ele estar aqui, vai facilitar todo o processo", destacou Juninho.