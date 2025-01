Douglas Luiz ainda não engrenou com a camisa da Juventus - Reprodução / Instagram @dgoficial

Publicado 20/01/2025 18:00

Rio - Buscando uma reposição para Rodri, que lesionou gravemente o joelho direito no início da temporada , o Manchester City tem como um alvo um velho conhecido. Trata-se de Douglas Luiz, que passou pelo clube inglês em 2017 e está sendo analisado como uma das opções, segundo o site 'The Athletic'.

A ideia dos Citzens é ter o volante por empréstimo até junho, sem obrigação de compra. No entanto, a Juventus deseja o negociar em definitivo. O Nottingham Forest também é outro que está na disputa para contratar o brasileiro , revelado pelo Vasco.

Contratado por 28 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões, na cotação da época) em junho de 2024, Douglas ainda não se firmou na Velha Senhora. Em novembro, a imprensa do país noticiou a possibilidade de uma saída do atleta , que apresentava dificuldades de conseguir convencer e a se adaptar a filosofia de jogo do ítalo-brasileiro Thiago Motta, técnico da equipe.