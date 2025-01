Ruben Amorim é o técnico do Manchester United - Oli Scarff/AFP

Publicado 20/01/2025 11:04

Inglaterra - Ainda que com trabalho recente à frente do Manchester United, o técnico português Ruben Amorim já vê uma temporada com grande chances de fracasso. Ele, contratado para elevar o nível de atuação da equipe após o mau início com o holandês Erik Ten Hag, não conseguiu mudar o cenário com três meses de comando.

Após a derrota pro 3 a 1 para o Brighton pela Premier League, Amorim concedeu entrevista coletiva e fez um forte desabado classificando sua equipe como possivelmente a pior da história dos Red Devils. Com o resultado, o United caiu para a 13ª colocação, com 26 pontos.

"Nós somos, talvez, o pior time na história do Manchester United. Estou dizendo isso não para dar manchetes à imprensa, mas porque temos que reconhecer isso e mudar essa situação. Imagine o que isso significa para o torcedor, imagine o que significa para mim", disse.

Em números, a campanha é um desastre completamente fora da história do United. Para achar resultados piores, é preciso voltar a 1894, quando o clube, que se chamava Newston Heath - só foi virar Manchester United em 1902 - foi rebaixado e saiu derrotado em sete dos 12 primeiros jogos em casa no Campeonato Inglês.