Léo Batista é ícone do jornalismoDivulgação

Publicado 19/01/2025 16:58

morte de Léo Batista, a voz marcante da TV brasileira. O que muitos não sabiam é que o apresentador se chamava João Baptista Bellinaso Neto, algo totalmente distante de seu nome artístico e com a letra "P" no sobrenome. Rio - O Brasil ficou de luto na tarde deste domingo (19) com a. O que muitos não sabiam é que o apresentador se chamava João Baptista Bellinaso Neto, algo totalmente distante de seu nome artístico e com a letra "P" no sobrenome.

Há alguns anos, Léo Batista explicou a origem do nome que o deixou conhecido em todo país em entrevista ao Memória Globo. De acordo com o jornalista, a mudança foi uma sugestão de Luiz Mendes, jornalista que foi seu chefe no início na Rádio Globo.

"Ele disse que não conseguia falar meu nome, Belinaso. Aí comecei a pensar uma porção de sugestões. Tenho uma irmã que chama Leonilda. Aí era Nilda e sobrava um Léo. E eu sou João Baptista. Aí eu tirei o João, meti o Léo. Do Baptista, eu tirei o P. Foi realizada uma votação e, por unanimidade, todos votaram Léo Batista", revelou o apresentador.

"O curioso é que a família, minha irmã, minha mãe, ninguém mais me chamou pelo outro nome. Para todos, passei a ser Léo", disse ele em entrevista à Globo em 2021.

Com o nome de Léo Batista, João Baptista Bellinaso Neto marcou a história da TV brasileira. Trabalhava na TV Globo há mais de cinco décadas, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora. Ícone do jornalismo esportivo, iniciou sua carreira no rádio, onde atuava tanto no noticiário esportivo quanto no geral. Depois, ficou conhecido como uma das vozes mais emblemáticas da TV brasileira, ganhando o apelido de "voz marcante".



Em mais de 70 anos de carreira, Léo Batista participou da cobertura de 13 edições de Copas do Mundo e Olimpíadas. Além disso, se tornou pioneiro na ancoragem de programas importantes da Globo, como "Jornal Hoje", "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular", além de ter criado a icônica "zebra" ao exibir os gols do "Fantástico".