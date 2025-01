Léo Batista é um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro - Reprodução

Publicado 19/01/2025 16:26 | Atualizado 19/01/2025 16:39

Rio - Ícone do jornalismo brasileiro, Léo Batista morreu neste domingo (19), aos 92 anos . Ele estava internado desde o dia 6 de janeiro no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e não resistiu a complicações de um câncer no pâncreas.

Figura histórica da TV Globo, emissora que trabalhou por mais de 50 anos, Léo Batista nasceu na cidade de Cordeirópolis, interior de São Paulo, e iniciou sua trajetória na comunicação com 15 anos em um serviço de alto-falantes a convite de um primo na comunidade natal.

Léo Batista iniciou sua trajetória no rádio, trabalhando em emissoras do interior de São Paulo. Ele chegou a vir para o Rio de Janeiro em 1950, para transmitir a Copa do Mundo, sediada pelo Brasil. Em 1952, ele foi para a Rádio Globo. Ele foi o primeiro jornalista a noticiar a morte do presidente Getúlio Vargas.

O jornalista foi para a televisão em 1955 para trabalhar na extinta TV Rio. Em 1970, iniciou sua trajetória na Rede Globo, que durou até o dia da sua morte. Léo Batista foi responsável por criar o "Globo Esporte", em 1978, e participou da cobertura de Copas do Mundo e Jogos Olímpicos.

Léo Batista foi casado por seis décadas com Leyla Chavantes Belinaso. A mulher do jornalista morreu em 2022, aos 84 anos, após se afogar em uma piscina da residência em que os dois viviam no Rio de Janeiro. O casal teve duas filhas: Cláudia e Mônica Batista.

