Léo Batista é um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro - Reprodução

Léo Batista é um dos grandes ícones do jornalismo brasileiroReprodução

Publicado 19/01/2025 15:46 | Atualizado 19/01/2025 15:53

fotogaleria Rio - Morreu neste domingo (19) um ícone do jornalismo brasileiro. Léo Batista, que tinha 92 anos, estava internado desde o dia 6 de janeiro no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele não resistiu a complicações de um câncer no pâncreas.

Figura histórica da TV Globo, emissora que trabalhou por mais de 50 anos, Léo Batista, que tinha como nome de nascimento João Baptista Bellinaso Neto, começou sua trajetória na comunicação muito cedo. Com apenas 15 anos, ele, que nasceu na cidade de Cordeirópolis, interior de São Paulo, passou a trabalhar em um serviço de alto-falantes a convite de um primo na comunidade natal.

Ainda no fim dos anos de 1940, Léo Batista iniciou sua trajetória no rádio, trabalhando em emissoras do interior de São Paulo. Ele chegou a vir para o Rio de Janeiro em 1950, para transmitir a Copa do Mundo, sediada pelo Brasil, naquele ano por essas emissoras.

Em 1952 foi contratado pela Rede Globo. Dois anos depois, em um dos acontecimentos mais trágicos da história da política brasileira, o suicídio do então presidente Getúlio Vargas, Léo Batista, que tinha 22 anos, foi o primeiro radialista a noticiar a informação que muderia os rumos da história do Brasil. No ramo esportivo, Léo Batista também foi um dos radialistas que transmitiu a estreia de Garrincha em 1953 pelo Botafogo.

Neste período começou sua paixão pelo Botafogo. Ele se tornou torcedor do clube carioca, após acompanhar uma partida do Alvinegro contra o Fluminense no Maracanã nos anos de 1950.

"Estava no Maracanã. Fui assistir um jogo com alguns amigos, era Fluminense Botafogo. De repente, o Botafogo começou a jogar melhor, saiu uma jogada bonita e pronto, um golaço do Botafogo. Pulei gritando gol. Depois lance pensei: "Ué, estou torcendo para o Botafogo?". Daquele instante em diante acabou, virei Botafogo", relembrou.

O jornalista foi para a televisão em 1955 para trabalhar na extinta TV Rio. Lá, Léo Batista comandou por 13 anos, o Telefornal Pirelli. Em 1970, iniciou sua trajetória na Rede Globo, que durou até o dia da sua morte. Na emissora do Jardim Botânico, Léo foi contratado para trabalhar na equipe esportiva, mas chegou a apresentar durante um período as edições de sábado do Jornal Nacional.

Na Globo, Léo Batista foi responsável por criar o programa "Globo Esporte", em 1978, que segue no ar até os dias de hoje, participou da cobertura de Copas do Mundo, de Jogos Olímpicos, narrou gols no "Fantástico" e também teve participação no "Globo Rural", além de ser importante na inauguração do "Jornal Hoje".

Léo Batista foi casado por seis décadas com Leyla Chavantes Belinaso. A mulher do jornalista morreu em 2022, aos 84 anos, após se afogar em uma piscina da residência em que os dois viviam no Rio de Janeiro. O casal teve duas filhas: Cláudia e Mônica Batista.