Bastos foi o último jogador do elenco principal do Botafogo a se reapresentarReprodução / Botafogo

Publicado 20/01/2025 14:01

Rio - O elenco principal do Botafogo está completo para a pré-temporada. Após se ausentar na reapresentação dos jogadores na última semana , Bastos esteve presente no CT Lonier nesta segunda-feira (20) para iniciar os trabalhos com seus companheiros.

O zagueiro foi ausência por motivos particulares, previamente acordados, segundo o Glorioso. Além dele, Savarino, que já retornou , Júnior Santos e Luiz Henrique também não haviam comparecido.

A tendência é de que o elenco principal do Botafogo faça sua estreia em 2025 no clássico com o Fluminense no dia 29, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.