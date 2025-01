Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez vai para seu sétimo mandato - Franck Fife / AFP

Publicado 20/01/2025 09:50

Atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez foi reeleito na noite do último domingo (19) por aclamação para mais um mandato. Sem outro candidato, a reunião da junta eleitoral do clube espanhou que confirmou a vitória do grande dirigente europeu durou menos de trinta minutos: o clube registrou em ata o início do encontro às 20h01 e o encerramento do evento às 20h30.

Aos 77 anos, próximo a completar 78, em março, Pérez chega ao seu sétimo mandato à frente do Real, Madrid, sendo este o quinto consecutivo. Ele comandará o clube merengue até 2029.

Florentino Pérez chegou à presidência do Real em 2000 e foi reeleito em 2004, derrotando duas vezes Lorenzo Sanz. Na primeira passagem, o time conquistou 11 títulos, incluindo um Mundial Interclubes (2002), duas edições de Liga dos Campeões (1999/2000 e 2001/02) e quatro Campeonatos Espanhóis.

Após o sucesso com troféus, ele retornou em 2009 aclamado em uma eleição também sem adversário, o que aconteceu nos outros quatro pleitos. Contando as duas passagens, Pérez tem 37 títulos.