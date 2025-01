Elicley fez gol de bicicleta no último lance e garantiu a vitória da Portuguesa sobre o Madureira - Reprodução

Elicley fez gol de bicicleta no último lance e garantiu a vitória da Portuguesa sobre o MadureiraReprodução

Publicado 19/01/2025 23:41

Rio - Um lance digno de Prêmio Puskas. O meia Elicley brilhou no último lance do jogo com um gol de bicicleta para garantir a vitória da Portuguesa sobre o Madureira por 2 a 1, neste domingo (19), no Luso-Brasileiro, pela 3ª rodada da Taça Guanabara.

A Portuguesa saiu na frente do placar com Anderson Rosa, mas o Madureira empatou com gol de pênalti de Renato Henrique. O jogo permaneceu empatado até o último lance, quando Elicley aproveitou uma sobra na área, dominou no peito, ajeitou na coxa e acertou uma linda bicicleta.



O gol de bicicleta de Elicley garantiu os três pontos para a Portuguesa, que assumiu a terceira colocação com seis pontos. O Madureira, por sua vez, caiu para o quinto lugar, com quatro pontos. Maricá e Nova Iguaçu dividem a liderança com sete pontos.

Veja o gol de bicicleta: