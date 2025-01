Estádio Lourival Gomes de Almeida, na região serrana de Saquarema - Divulgação

Estádio Lourival Gomes de Almeida, na região serrana de SaquaremaDivulgação

Publicado 12/01/2025 14:56

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou o Estádio Lourival Gomes de Almeida, na região serrana de Saquarema, como palco da partida entre Sampaio Corrêa e Botafogo no próximo sábado (18), às 16h30, pela terceira rodada do Campeonato Carioca . O jogo terá transmissão da TV Globo.

Esta será a primeira vez que o Sampaio Corrêa vai enfrentar um grande clube do Rio de Janeiro no Lourivaldão. Para isso, o clube promovido à elite em 2023 precisou fazer reformas no estádio.

O "Galinho da Serra", como é conhecido o Sampaio, colocou sistema de iluminação, ampliou a arquibancada visitante e instalou uma outra, nova, construída atrás de um dos gols. Com isso, o estádio agora pode receber cerca de 4.300 torcedores.