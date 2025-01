Comemoração dos jogadores do Volta Redonda - Reprodução/X @VoltacoFC

Publicado 16/01/2025 00:14

Rio - O Volta Redonda venceu o Fluminense por 1 a 0 com uma assistência e um gol de bicicleta, aos 42 minutos do segundo tempo, pelo Campeonato Carioca . Bruno Santos ficou com a sobra dentro da área e cruzou em direção ao meio. A bola chegou na medida para Mirandinha finalizar com estilo. Abaixo, veja como foi:

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Maricá em Moça Bonita. Já o Volta Redonda vai medir forças com o Bangu no mesmo estádio, mas no domingo, a partir das 20h.