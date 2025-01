Lance do jogo entre Volta Redonda e Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Lance do jogo entre Volta Redonda e FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/01/2025 23:35

Rio - Em noite de pouca inspiração, o Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, na noite desta quarta-feira (15), pela segunda rodada da Taça Guanabara. Manoel foi expulso por volta dos 16 minutos do segundo tempo e deixou o Tricolor com um homem a menos. Diante desse cenário, o Voltaço foi para cima e anotou o gol da vitória com Mirandinha, de bicicleta, após uma assistência que também veio de bicicleta, já na reta final.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Maricá em Moça Bonita. Já o Volta Redonda vai medir forças com o Bangu no mesmo estádio, mas no domingo, a partir das 20h.

O jogo

Para a partida desta noite, o técnico Marcão contou com o retorno de jogadores experientes, como Guga, Ignácio e Nonato. Além disso, o zagueiro Freytes, que é um dos reforços para a temporada, estreou na noite desta quarta.

Mesmo com os reforços caseiros, o primeiro tempo foi morno no Estádio Raulino de Oliveira. O Tricolor até deu um indício de que seria diferente quando Ignácio descolou ótimo lançamento para Freytes, que apareceu livre dentro da área para finalizar para fora, aos seis minutos.

O Flu teve o controle da bola até os 16 minutos, mas não incomodava. A partir daí, o Voltaço passou a controlar a bola, mas praticamente não exigiu o goleiro Vitor Eudes trabalhar.

O grande momento da etapa inicial veio somente aos 46 minutos. Após cobrança de escanteio, houve um bate e rebate na área, e João Neto carimbou a trave.

No segundo tempo, o Fluminense se soltou um pouco mais e criou algumas jogadas no começo. Primeiro, Paulo Baya fez boa jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área, mas cruzou mal. Posteriormente, Riquelme Felipe conseguiu chegar com perigo duas vezes pelo lado direito, porém isolou nas finalizações.

Aos 16 minutos, porém, um lance importante aconteceu. Manoel recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Vale destacar que, pouco antes, Pierre, do Volta Redonda, fez falta dura em Isaque, mas levou apenas amarelo.

Com um homem a mais, o Volta Redonda naturalmente foi para cima do Flu em busca da vitória, mas ainda mostrava pouca inspiração. O jogo, então, caminhava para um empate, mas a qualidade dos jogadores do Esquadrão de Aço apareceu no fim.

Durante um ataque aos 42 minutos, Bruno Santos pegou o rebote e cruzou de bicicleta para o meio da área. Mirandinha, também de bicicleta, finalizou e antou o único gol da noite.

Ficha técnica

Volta Redonda x Fluminense

Data e hora: 15/1/2025, às 21h30

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Alex Gomes Stefano



Cartões amarelos: Bruno Santos, Pierre, Mirandinha e Wellington Silva (VRE) / Thiago Henrique e Freytes (FLU)

Cartões vermelhos: Manoel (FLU)

Gols: Mirandinha (1-0) (42'/2ºT)

VOLTA REDONDA (Técnico: Diogo Siston)

Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre (Heliardo, 25'/2ºT), Robinho e Luciano Naninho (Caio Vítor, 25'/2ºT); Kelvin (Mirandinha, 25'/2ºT), Chay (Marquinhos, 09'/2ºT) e Bruno Santos (Bruno Barra, 45'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Guga (Wallace Davi, 22'/2ºT), Ignácio (Davi Schuindt, 22'/2ºT), Manoel e Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Esquerdinha, 37'/2ºT) e Isaque (Thiago Henrique, 37'/2ºT); Riquelme Felipe, Paulo Baya e João Neto (Rafael Monteiro, 22'/2ºT).