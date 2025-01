Contratação do Fluminense, Joaquín Lavega deve iniciar os trabalhos com o grupo somente em fevereiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Contratação do Fluminense, Joaquín Lavega deve iniciar os trabalhos com o grupo somente em fevereiroMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 15/01/2025 16:10

Rio - Jorge Cibreiro, presidente do River Plate (URU), admitiu estar preocupado com o Fluminense por causa da contratação de Joaquín Lavega. Em entrevista para a rádio uruguaia 'Sport 890', o mandatário revelou que a operação pelo jovem de 19 anos foi "puramente parcelada", mas que as dívidas dos clubes brasileiros o deixam apreensivo.

"O primeiro pagamento do Fluminense pelo (Joaquín) Lavega será feito em março. Estou preocupado com tudo o que foi dito sobre as dívidas dos times brasileiros. É uma operação que foi feita puramente parcelada", disse Jorge Cibreiro.

No anúncio do jogador , o Flu havia informado que adquiriu os direitos econômicos do jogador, mas não revelou a porcentagem, nem o valor da negociação.

Lavega foi a quarta contratação do Fluminense para 2025. No entanto, ainda não se juntou aos novos companheiros. Isso porque o atacante está com a seleção uruguaia para a disputa do Sul-Americano Sub-20 e pode retornar somente em fevereiro