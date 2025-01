Marcão comandará o Fluminense nos primeiros jogos da temporada - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 15/01/2025 08:40 | Atualizado 15/01/2025 08:42

Rio - Após empatar sem gols com o Sampaio Corrêa na estreia, o Fluminense busca a primeira vitória no Carioca de 2025. O Tricolor visita o Volta Redonda, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. Porém, enfrentar o Voltaço longe de casa tem sido um problema para os tricolores nos últimos anos.

Desde a mudança do formato do Carioca em 2021, o Volta Redonda se tornou uma "pedra no sapato" tricolor. Neste período, foram seis jogos, duas vitórias, um empate e três derrotas. Em 2023, o Fluminense enfrentou o Voltaço na semifinal do Carioca e chegou a perder o jogo de ida por 2 a 1, no Raulino de Oliveira, mas deu a volta por cima com uma goleada por 7 a 0, no Maracanã.

No ano passado, Fluminense e Volta Redonda se enfrentaram apenas uma vez e empataram por 1 a 1, no Raulino de Oliveira. Aliás, a última vitória tricolor na Cidade do Aço aconteceu em 2016: 2 a 0, com gols de Magno Alves e Edson. Ou seja, são nove anos de jejum contra o Voltaço fora de casa. Desde então, foram três jogos como visitante, duas derrotas e um empate.

O Fluminense deve ter quatro novidades para enfrentar o Volta Redonda: os zagueiros Ignácio e Freytes, o lateral-direito Guga e o volante Nonato devem reforçar a equipe formada majoritariamente por jovens da base e comandada pelo auxiliar permanente Marcão. O goleiro Vitor Eudes e o zagueiro Manoel foram os únicos reservas do time principal que enfrentaram o Sampaio Corrêa.