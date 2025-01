David Terans em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 14/01/2025 21:29

Rio - David Terans está perto de deixar o Fluminense para defender o Peñarol. De acordo com o "ge", uma reunião nesta terça-feira (14), no CT Carlos Castilho, encaminhou o retorno do meia ao time uruguaio por empréstimo de um ano, com opção de compra.

A transferência ainda depende de alguns ajustes, que devem ser concluídos nos próximos dias. Os salários do jogador serão pagos de forma integral pelo Peñarol.

Sem espaço no Fluminense, Terans também chegou a despertar interesse do Sport. O clube pernambucano apresentou uma oferta, mas os valores ficaram bem longe do que foi oferecido pelo Peñarol.

O Fluminense contratou Terans por R$ 14 milhões junto ao Pachuca, do México, no início de 2024. No futebol brasileiro, o uruguaio ganhou destaque no Athletico-PR, mas não chegou nem perto desse nível com a camisa tricolor. Ao todo, disputou 17 jogos, fez um gol e uma assistência. Ele não jogou com Mano Menezes.



Terans se apresentou para a pré-temporada junto com o segundo grupo do Fluminense, que não disputará as primeiras rodadas do Carioca, no último dia 8. Já o primeiro grupo se apresentou no dia 2 e empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, domingo (12), na estreia no estadual.