Marcelo Pitaluga em entrevista coletiva - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/01/2025 11:18 | Atualizado 14/01/2025 11:32

Rio - Um dos reforços do Fluminense para a temporada de 2025, o goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos, foi revelado na base tricolor e se transferiu para o Liverpool em 2020. No futebol europeu, o jovem teve a oportunidade de ser emprestado em três oportunidades para equipes de divisões inferiores da Inglaterra, da Irlanda e também da Escócia. Ao abordar as situações, o brasileiro deu sua versão porque não conseguiu se destacar nesses países.

"É algo comum ser emprestado, não é fácil jogar em um clube como o Liverpool. Tive oportunidades nos empréstimos, mas tive as desvantagens sobre o fato de eu não ter ficado muito tempo. Foram períodos de seis meses, um ano. Então, a posição de goleiro é uma posição de mais confiança, então, muitas vezes, os clubes preferiam colocar os jogadores que eram da casa para jogar. Então, acaba não sendo tão bom", disse.

Sobre o retorno ao Fluminense, Pitaluga explicou como ocorreu o contato e também afirmou que sua escolha por voltar para o clube que o revelou foi bastante simples.

"Foi algo rápido. Eu estava emprestado na Escócia, próximo ano Natal. Tive uma conversa com meu empresário e com o André, preparador de goleiros, e foi algo rápido, topei rapidamente. Uma oportunidade excelente para minha carreira, ainda mais voltando para casa. Acredito que por ser brasileiro, ser do Rio, é mais fácil. Acho que vai ser natural. Já conheço muitas pessoas aqui no clube, ter a família próxima, acredito que será mais fácil para mim.", afirmou.

Marcelo Pitaluga também foi questionado sobre os objetivos do Tricolor na temporada de 2025. O goleiro afirmou que não há como um clube com o Fluminense não almejar conquistas.

"A expectativa de um clube como o Fluminense é sempre estar no topo, brigando e conquistando títulos. Precisamos mirar o mais próximo da excelência. Acho que precisamos estar sempre mirando todos os títulos possíveis", contou.