Martinelli (E), John Arias (C) e Samuel Xavier (D) - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/01/2025 13:45 | Atualizado 13/01/2025 14:14

Rio - Cria de Xerém, o volante Martinelli, de 23 anos, pode trocar o Fluminense pelo futebol saudita. De acordo com informações da "Alkass TVSports", emissora local, o Al Shabab tem o jovem jogador do clube carioca como uma das possibilidades para a próxima temporada.

A equipe saudita perdeu Gustavo Cuéllar, de 32 anos, que chegou a negociar com o Fluminense, mas acertou com o Grêmio, e agora deseja uma reposição para o setor. Fatih Terim, turco, e atual comandante do Al Shabab, teria indicado o jogador tricolor.

Revelado na base do Fluminense, Martinelli se profissionalizou na temporada de 2020, assumindo a posição de titular do clube carioca. O jovem oscilou nas duas temporada seguintes, mas desde 2023 voltou a ser peça importante e titular do Tricolor.

No total, Martinelli, de 23 anos, conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas pelo Fluminense. Ele entrou em campo em 231 jogos e fez dez gols pelo Tricolor.