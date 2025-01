Felipe Melo - Lucas Merçon / Fluminense FC

Felipe MeloLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 13/01/2025 12:51

Rio - Felipe Melo mantém relação com o Fluminense mesmo após o fim do contrato. O jogador, de 41 anos, foi escolhido para representar o clube no evento de lançamento da turnê do troféu do Mundial de Clubes, no dia 16 de janeiro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Todos os clubes participantes tem direito a enviar representantes para acompanhar o evento. Segundo o "ge", o jogador será acompanhado pelo coordenador administrativo Marcelo Penha. O Mundial de Clubes de 2025 será a primeira edição no novo formato com 32 clubes.

Felipe Melo defendeu o Fluminense no Mundial de Clubes de 2023. A competição anual que conta com os campeões continentais foi renomeada para Copa Intercontinental, já que o Mundial, a partir de agora, será disputado a cada quatro anos com 32 equipes, semelhante ao formato da Copa do Mundo.



O Brasil será o único país com quatro representantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Os três primeiros serão cabeças de chave dos grupos. O quarteto garantiu vaga por causa dos títulos da Libertadores entre 2021 e 2024.

Contratado em 2022, Felipe Melo atuou pelo Fluminense em 108 jogos, marcou três gols e conquistou três títulos, sendo um bicampeonato carioca (2022 e 2023), uma Libertadores (2023) e uma Recopa (2024). Além disso, o Tricolor das Laranjeiras ainda foi vice-campeão mundial em 2023.