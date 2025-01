Lelê marcou o primeiro gol do Fluminense em 2024 - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/01/2025 13:23

o primeiro gol em todas as temporadas a partir de 2000, com ídolos como Romário, Fred e John Arias. Fluminense estreia em 2025 neste domingo (12), às 19h em Moça Nonita, contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca . E o Tricolor divulgou a lista dos jogadores que marcaram

Assim como em 2024, quem terá a chance de entrar na estatística são reservas e jovens da base, que disputarão os primeiros quatro jogos do Estadual. No ano passado, Lelê foi o autor do primeiro gol, mas não pode repetir o feito porque não está relacionado.



Já os titulares seguem com a programação de uma pré-temporada mais longa.



Quem marcou o primeiro gol do Fluminense em cada ano



2024 – Lelê

Volta Redonda 1 x 1 Fluminense - 18/01/2024 - Campeonato Carioca



2023 – Joanderson, contra (Alan foi o primeiro jogador do Flu a marcar)

Resende 0 x 2 Fluminense – 14/01/2023 – Campeonato Carioca



2022 – Jhon Arias

Madureira 0 x 1 Fluminense – 30/01/2022 – Campeonato Carioca



2021 – Alexandre Jesus

Resende 2 x 1 Fluminense – 04/03/2021 – Campeonato Carioca



2020 – Nenê

Cabofriense 0 x 1 Fluminense – 19/01/2020 – Campeonato Carioca



2019 – Ibañez

Fluminense 1 x 1 Volta Redonda – 19/01/2019 – Campeonato Carioca



2018 – Caio

Boavista 3 x 1 Fluminense – 17/01/2018 – Campeonato Carioca



2017 – Henrique

Fluminense 3 x 2 Criciúma – 24/01/2017 – Primeira Liga



2016 – Fred

Volta Redonda 3 x 1 Fluminense – 31/01/2016 – Campeonato Carioca



2015 – Vinícius

Fluminense 2 x 1 Friburguense – 01/02/2015 – Campeonato Carioca



2014 – Leandro Euzébio

Madureira 3 x 2 Fluminense – 18/01/2014 – Campeonato Carioca



2013 – Wagner

Nova Iguaçu 0 x 2 Fluminense – 20/01/2013 – Campeonato Carioca



2012 – Araújo

Fluminense 3 x 0 Friburguense – 21/01/2012 – Campeonato Carioca



2011 – Fred

Bangu 0 x 1 Fluminense – 20/01/2011 – Campeonato Carioca



2010 – Everton

Americano 0 x 3 Fluminense – 17/01/2010 – Campeonato Carioca



2009 – Diguinho

Cabofriense 3 x 1 Fluminense – 25/01/2009 – Campeonato Carioca



2008 – Thiago Neves

Fluminense 2 x 0 Cardoso Moreira – 19/01/2008 – Campeonato Carioca



2007 – Alex Dias

Fluminense 1 x 0 Friburguense – 24/01/2007 – Campeonato Carioca



2006 – Evando

Fluminense 4 x 0 Portuguesa-RJ – 15/01/2006 – Campeonato Carioca



2005 – Alex

Fluminense 3 x 1 Madureira – 23/01/2005 – Campeonato Carioca



2004 – Romário

Fluminense 2 x 1 Madureira – 25/01/2004 – Campeonato Carioca



2003 – Fábio Bala

Fluminense 1 x 1 Olaria – 19/01/2003 – Campeonato Carioca



2002 – Roger

Fluminense 1 x 1 Corinthians – 20/01/2002 – Torneio Rio-São Paulo



2001 – Agnaldo

Palmeiras 1 x 3 Fluminense – 18/01/2001 – Torneio Rio-São Paulo



2000 – Roger

Corinthians 0 x 1 Fluminense – 23/01/2000 – Torneio Rio-São Paulo