Canobbio escolheu a camisa 17 para usar no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Canobbio escolheu a camisa 17 para usar no FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/01/2025 14:20

o número é do ídolo Germán Cano. O Fluminense anunciou Canobbio , que precisou escolher uma nova camisa para jogar. O atacante gosta de utilizar o 14, como fez no Athletico-PR e na seleção uruguaia, mas no novo clube não teve como escolhê-lo, já que

Agora, o uruguaio passa a ser o 17, apesar da opção da camisa 9, que ficou sem jogador desde a saída de John Kennedy, emprestado ao Pachuca, do México.



Sem se preocupar com essa questão, ele falou à FluTv sobre esse novo momento na carreira. Aos 26 anos, o jogador terá a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes, entre outras competições.



"Estou muito feliz por esse novo desafio, por vestir a camisa do Fluminense. Esse é um passo muito grande na minha carreira. Espero contribuir com as minhas características, com muita humildade e muito sacrifício Vou dar o melhor de mim dentro de campo e espero ajudar o clube a ficar lá em cima, no seu lugar, que é um dos maiores da América", afirmou.



Para acertar com a sétima contratação da temporada, o Fluminense envolveu o atacante Isaac, que vai por empréstimo ao Athletico-PR, além de compensação financeira. Canobbio assinou contrato de quatro anos.