Mano Menezes em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/01/2025 18:20

Rio - O treinador do Fluminense, Mano Menezes, detalhou o modelo de contratação do clube carioca para a próxima temporada. Com contrato renovado até o fim de 2025, o técnico afirmou que o planejamento envolvendo o elenco tricolor é para os próximos três anos.

"Estamos pensando em fazer algo mais duradouro, com jogadores com 23, 24 anos, projetando um período de três anos, que é algo que eu acredito que o futebol exige para que você consiga construir algo consistente e mais duradouro. É o que estamos pensando e o departamento de futebol do Fluminense também", afirmou em entrevista à "TNT Sports".

Em relação as características dos jogadores, Mano Menezes explicou que além das peculiaridades dos atletas, a avaliação foi complementar em relação ao elenco. O treinador citou Paulo Henrique Ganso como exemplo.

"O que estamos fazendo não é só buscar jogadores com características diferentes, mas também para complementar os jogadores que a gente tinha. Por exemplo, eu tenho um Paulo Henrique Ganso, que é um jogador magistral para enfiar uma bola. Então, eu preciso ter os jogadores com característica para receber essa bola e ocupar esses espaços. Eu não tenho que ter só jogadores que se aproximam do Ganso para receber a bola curta, se não eu não vou conseguir infiltrar, não vou ser incisivo na área do adversário", explicou.





