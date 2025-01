Antonio Carlos em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Antonio Carlos em ação pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/01/2025 08:20 | Atualizado 10/01/2025 08:21

Rio - Fora dos planos do Fluminense, Antônio Carlos defenderá uma nova equipe em 2025. O zagueiro, de 31 anos, foi anunciado na noite desta última quinta-feira (9) como reforço do Sport, que conquistou o acesso a elite do futebol brasileiro para a próxima temporada.

Antônio Carlos chegou no Recife na última quarta-feira (8), realizou exames no CT José de Andrade Médicis e foi anunciado oficialmente nesta quinta. O zagueiro é a quarta contratação do Leão da Ilha e chega por empréstimo de um ano junto ao Fluminense.

ANTONIO CARLOS é do Leão!



O zagueiro vem reforçar o Sport para a temporada que se inicia e já está integrado ao elenco rubro-negro. Vamos juntos: https://t.co/2yZ2YUYKSE pic.twitter.com/vJ8WjRYRdY — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 10, 2025

O Fluminense contratou Antônio Carlos junto ao Orlando City, dos Estados Unidos, no início de 2024. O zagueiro, no entanto, não vingou. Ao todo, disputou 33 jogos e não marcou nenhum gol com a camisa tricolor. Ele integrou o elenco campeão da Recopa Sul-Americana.

O último jogo do zagueiro pelo Fluminense foi no dia 29 de setembro, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO. Desde então, ficou de fora dos 11 jogos seguintes. Neste período, o Tricolor conquistou cinco vitórias, três empates e duas derrotas, e conseguiu escapar do rebaixamento.