Alexsander durante a partida entre Fluminense e Manchester CityLucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/01/2025 14:48

Rio - Ex-volante do Fluminense, Alexsander deu uma declaração polêmica sobre a derrota do clube para o Manchester City na final do Mundial de Clubes em 2023. Na opinião do jogador, o Tricolor conseguiu jogar "de igual para igual" com o time de Pep Guardiola e o placar de 4 a 0 não traduz o que foi a partida.

"A gente chegou lá e fizemos um jogo de igual para igual com o Manchester City. O placar foi até mentiroso. Mas lá tem um outro tipo de preparo, todos os times são tops", declarou Alexsander ao "Lance!".

Em 2025, o Fluminense voltará a jogar o Mundial, mas em novo formato. O time carioca disputará a fase de grupos conta Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns.

"O Fluminense vai ter tempo para se preparar e fazer melhor do que nós fizemos. É algo novo, mas o Fluminense consegue levar seu nome para onde tem que estar", completou o jogador.