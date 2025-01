Juan Freytes foi apresentado pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/01/2025 13:08

atuar tanto como zagueiro como lateral-esquerdo. Juan Freytes ainda tem dificuldade para entender o português, mas prometeu versatilidade em campo, durante a apresentação no Fluminense . O jogador de 24 anos afirmou ser "técnico, físico e defensivamente aguerrido como todo jogador argentino", e também se colocou à disposição para

"Jogo nas duas posições. Não me sinto mais cômodo em um lugar ou em outro. Sempre fui zagueiro, mas se me colocam como lateral, vou estar para ajudar o grupo no que precisar. Estou à disposição do treinador", garantiu.



Contratado para a zaga, Freytes exaltou a oportunidade em um grande no futebol brasileiro. Mas para o acerto com o Tricolor, teve uma conversa com Kevin Serna, companheiro dos tempos de Alianza Lima.



"Quando apareceu a oportunidade de vir ao Fluminense, perguntei como era o clube, os jogadores, as pessoas, a cidade. Queria saber com mais profundidade. Ele descreveu tudo com perfeição, tínhamos uma boa relação desde antes e estou feliz em estar com ele aqui", disse.



Terceira contratação do Fluminense vinda do Peru



Agora, o zagueiro argentino é o terceiro jogador do elenco a vir do futebol peruano. Além dele e de Serna, Ignácio também estava no país, só que era adversário dos outros dois no Sporting Cristal.



"Não sei o motivo (para tantas contratações do futebol peruano). Mas viemos de clubes que são muito grandes no Peru, jogamos a Libertadores e também creio que pelas características. Kevin é um animal, ele e Ignácio são dois jogadores que sobressaíam lá e têm méritos de chegar ao Fluminense. Agora tenho a oportunidade de vir, estou muito feliz porque um já jogou comigo e outro contra. Espero ajudá-los e crescermos juntos", afirmou.



Expectativa em jogar com Thiago Silva



Freytes não escondeu também a satisfação de poder aprender com o experiente zagueiro, com passagens por grandes clubes da Europa e pela seleção brasileira.

"A verdade é que todos sabem que ele é um dos melhores zagueiros do mundo, acredito que ele tem sido um dos melhores jogadores do Brasil. Então vamos torcer para que eu possa aprender com ele, com toda a sua experiência. Poder dividir o campo com ele vai ser muito bom", completou.