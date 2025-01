Agustin Canobbio será jogador do Fluminense - José Tramontin / Athletico-PR

Publicado 08/01/2025 18:26

Rio - O Fluminense acertou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2025. O Tricolor acertou os últimos detalhes da transferência com o Athletico-PR e, agora, aguarda o atacante Agustín Canobbio até sexta-feira (10) para realizar exames e assinar contrato.

A negociação ainda envolve a ida em definitivo do jovem Isaac para o Athletico-PR, de acordo com o "ge". O jovem já está em Curitiba e aguarda apenas a chegada de Canobbio ao Rio de Janeiro para ser anunciado pelo clube paranaense.

Com a camisa do Athletico-PR, Canobbio disputou 141 partidas, marcou 18 gols e deu 16 assistências. O desempenho na equipe paranaense rendeu convocação para o Uruguai. Já Isaac, por sua vez, recebeu poucas oportunidades no profissional do Fluminense. Ao todo, fez 18 jogos, um gol e uma assistência.

Canobbio, de 26 anos, é o sétimo reforço anunciado pelo Fluminense para 2025. Além do jogador uruguaio, o Tricolor contratou o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Freyes, o lateral-esquerdo Renê, o meia Hércules e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya.