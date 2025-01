Cuéllar era alvo do Fluminense - Divulgação / Al-Shabab

Rio - Um dos alvos do Fluminense no mercado, o volante Cuéllar teve sua contratação encaminhada pelo Grêmio. De acordo com o "ge", o ex-volante do Flamengo fará seu último jogo pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, na próxima sexta-feira (10), contra o Al-Ahli, e depois viajará para Porto Alegre.

A chegada de Cuéllar ao Grêmio foi um pedido do técnico Gustavo Quinteros, que enfrentou o colombiano em algumas oportunidades nas Eliminatórias. O modelo do negócio não foi revelado.

alvo de polêmica por ele ter uma tatuagem com o escudo do Flamengo, assim como dos outros clubes que jogou, mas o Tricolor manteve o desejo de contratá-lo. O Fluminense tentava a liberação de Cuéllar junto ao Al-Shabab, clube com o qual ele tem contrato até 2026. O interesse no jogador chegou a ser, assim como dos outros clubes que jogou, mas o Tricolor manteve o desejo de contratá-lo.

Revelado pelo Deportivo Cali, Cuéllar defendeu o Flamengo de 2016 a 2019. Ele foi bicampeão carioca e também fez parte da equipe de Jorge Jesus, que conquistou o Brasileiro e a Libertadores, até a metade do ano da sua última temporada no Rio.

O Fluminense já oficializou cinco reforços para 2025: o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Pablo Freytes, o volante Hércules e os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega. O lateral-esquerdo Renê e o atacante Canobbio já estão acertados e devem ser confirmados em breve.