Joaquín Lavega com o último modelo de camisa do Fluminense produzido pela Adidas e que não foi vendido - Reprodução de vídeo / FluTV

Publicado 08/01/2025 12:34

costuma usá-los em casa, como revelou.

Joaquín Lavega já vestia a camisa do Fluminense anos antes de ser contratado para a temporada 2025 e assinar por cinco anos. O atacante uruguaio, inclusive, trouxe dois uniformes do Tricolor que costuma usá-los em casa, como revelou.

Uma delas é rara, já que nunca foi utilizada em uma partida ou nem sequer vendida. Trata-se da última camisa produzida pela Adidas antes do fim da parceria, e que seria lançada em 2015. Como já estavam prontas antes da rescisão de contrato, o Tricolor distribuiu a peça aos torcedores que contribuíram com o financiamento para as obras do CT Carlos Castilho.

"Vieram pelo meu avô que tem contatos na família. Tenho as duas guardadas e trouxe para cá (Rio). Essa é mais casual, também muito bonita", contou o jovem de 19 anos à FluTV.

A outra camisa do Fluminense de Lavega era do equatoriano Sornoza, utilizada em parte das temporadas 2017 e 2018.



"Uma do Sornoza, aproveito para usar em casa. Gosto muito dela", disse.



Amizade com outro uruguaio do Fluminense



Lavega também falou sobre a parceria com Facundo Bernal. Eles são amigos e jogaram juntos na base da seleção uruguaia. Inclusive, encontraram-se novamente quando foram convocados para o time principal, no fim de 2024.



"Quando tivemos na seleção principal nos aproximamos mais. Quando estava vindo para cá, mandei foto no aeroporto e disse 'vamos ser companheiros'. Ele ficou muito feliz. Vou aproveita-lo, porque está há alguns meses aqui. Adaptou-se muito bem. Que ele me ajude, porque vou precisar (risos)", disse.



Além dos dois, o Fluminense tem outro uruguaio no elenco. Só que Terans está fora dos planos e deve ser negociado. Entretanto, outro compatriota pode chegar: Canobbio, do Athletico-PR.