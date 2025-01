Renê acertou com o Fluminense - Ricardo Duarte/ Divulgação/ Internacional

Renê acertou com o FluminenseRicardo Duarte/ Divulgação/ Internacional

Publicado 08/01/2025 07:30 | Atualizado 08/01/2025 07:35

Rio - O lateral-esquerdo Renê, de 32 anos, ainda não foi oficializado como reforço do Fluminense, porém, participou das atividades no CT do clube carioca na última terça-feira. O Tricolor aguarda a concretização dos últimos detalhes burocráticos para anunciá-lo como mais uma contratação para 2025.

Renê chega para ocupar uma lacuna criada com a saída de Diogo Barbosa para o Fortaleza. Ele irá disputar a posição com Gabriel Fuentes, jogador colombiano que chegou ao Fluminense no meio do ano passado, e que terminou a temporada passada em alta.

O lateral já trabalhou com Mano Menezes no Internacional, tendo sido, inclusive, vice-campeão do Brasileiro sob o comando do treinador na temporada de 2022. O Fluminense será o quinto clube de Renê.

Revelado pelo Picos, de Pernambuco, o lateral chegou ao Sport em 2011. Ele atuou pelo Leão até 2017, quando se transferiu pelo Flamengo. No rival do Fluminense, Renê viveu sua fase mais vitoriosa na carreira, acumulando títulos. Entre os principais estão uma Libertadores e dois Brasileiros.