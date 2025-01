Ex-Flamengo, Cuéllar está na mira do Fluminense - ARQUIVO O DIA

Publicado 07/01/2025 19:53

Rio - O Fluminense segue interessado na contratação do volante Gustavo Cuéllar, do Al-Shabab, da Arábia Saudita. De acordo com o "ge", o fato do colombiano de 32 anos ter uma tatuagem do Flamengo, que viralizou nas redes sociais nas últimas horas, não irá interferir no negócio.

Cuéllar tatuou em seu corpo todos os escudos dos times que defendeu ao longo da carreira. O entendimento do Fluminense é de que o desenho é uma forma de gratidão, e não de exaltação ao Rubro-Negro. Portanto, o interesse segue vivo.

Cuéllar tem contrato com o Al-Shabab até 2026 e negocia uma liberação com a equipe saudita. Até o momento, não houve proposta oficial do Fluminense.



Revelado pelo Deportivo Cali, Cuéllar defendeu o Flamengo de 2016 a 2019. Ele foi bicampeão carioca e também fez parte da equipe de Jorge Jesus, que conquistou o Brasileiro e a Libertadores, até a metade do ano da sua última temporada no Rio. Antes do seu time atual, atuou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Até o momento, o Fluminense já oficializou as chegadas do goleiro Marcelo Pitaluga, do zagueiro Juan Pablo Freytes, do volante Hércules e dos atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega. O lateral-esquerdo Renê e o atacante Canobbio também estão acertados, mas ainda não foram anunciados.